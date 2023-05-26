Федоровы Петр Петровичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоровы Петр Петровичи

Федоровы Петр Петровичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Федоровы Петр Петровичи
Фамилия
Федоровы
Имя
Петр
Отчество
Петровичи
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.