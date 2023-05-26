Пяткин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПяткин Семен

Пяткин Семен

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пяткин Семен
Фамилия
Пяткин
Имя
Семен
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Карабичи
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.