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Поздняковы Григорий Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Поздняковы Григорий Алексеев.
Фамилия
Поздняковы
Имя
Григорий
Отчество
Алексеев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Петровской
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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