Монахов Игнатий Егоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонахов Игнатий Егоров.

Монахов Игнатий Егоров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Монахов Игнатий Егоров.
Фамилия
Монахов
Имя
Игнатий
Отчество
Егоров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Горбунова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.