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Логиновы Василий Андреев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Логиновы Василий Андреев.
Фамилия
Логиновы
Имя
Василий
Отчество
Андреев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Крест
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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