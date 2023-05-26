Копылов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопылов Василий Михайлович

Копылов Василий Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Копылов Василий Михайлович
Фамилия
Копылов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.