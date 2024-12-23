Дуленков Димитрий Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуленков Димитрий Вас.

Дуленков Димитрий Вас.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дуленков Димитрий Вас.
Фамилия
Дуленков
Имя
Димитрий
Отчество
Вас.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Карабихи
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.