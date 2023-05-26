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Гаврилов Платон Ник.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гаврилов Платон Ник.
Фамилия
Гаврилов
Имя
Платон
Отчество
Ник.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Кускова
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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