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Глызин Михаил

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Глызин Михаил
Фамилия
Глызин
Имя
Михаил
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Карабихи
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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