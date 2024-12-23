Грибанов Максимь Андреев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрибанов Максимь Андреев.

Грибанов Максимь Андреев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Грибанов Максимь Андреев.
Фамилия
Грибанов
Имя
Максимь
Отчество
Андреев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость, Ямищ
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.