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Вигель Августь Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вигель Августь Федорович
Фамилия
Вигель
Имя
Августь
Отчество
Федорович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Крестобогородская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№24] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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