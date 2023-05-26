Ширяев Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиряев Федор Яковлевич

Ширяев Федор Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ширяев Федор Яковлевич
Фамилия
Ширяев
Имя
Федор
Отчество
Яковлевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Большой
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.