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Терентьев Алексей Андреев

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Терентьев Алексей Андреев
Фамилия
Терентьев
Имя
Алексей
Отчество
Андреев
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Андреевской
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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