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Тюков Павел Дормидонтов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Тюков Павел Дормидонтов.
Фамилия
Тюков
Имя
Павел
Отчество
Дормидонтов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Крестц.
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

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