Потемин Ефим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотемин Ефим Матвеевич

Потемин Ефим Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Потемин Ефим Матвеевич
Фамилия
Потемин
Имя
Ефим
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Харина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.