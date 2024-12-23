Давыдов Федор Петров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Федор Петров.

Давыдов Федор Петров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Давыдов Федор Петров.
Фамилия
Давыдов
Имя
Федор
Отчество
Петров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Смирнова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 4

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.