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Гришаевы Иван Арсеньев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Гришаевы Иван Арсеньев.
Фамилия
Гришаевы
Имя
Иван
Отчество
Арсеньев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Андреевской
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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