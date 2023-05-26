Башарины Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашарины Григорий

Башарины Григорий

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Башарины Григорий
Фамилия
Башарины
Имя
Григорий
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Краснаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.