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Балдин-Корытов Федор Глебович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Балдин-Корытов Федор Глебович
Фамилия
Балдин-Корытов
Имя
Федор
Отчество
Глебович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Красносельская волость, Исакова
Ценз
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Источник
Приложение [№23] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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