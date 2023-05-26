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Ширяев Николай Николаевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ширяев Николай Николаевич
Фамилия
Ширяев
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Благовещенскаго на Холму
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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