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Шашкин Константин Михайлов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шашкин Константин Михайлов.
Фамилия
Шашкин
Имя
Константин
Отчество
Михайлов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Полянок
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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