Шабанов Михаил Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабанов Михаил Куз.

Шабанов Михаил Куз.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шабанов Михаил Куз.
Фамилия
Шабанов
Имя
Михаил
Отчество
Куз.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Назарьева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.