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Хабаров Александр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хабаров Александр Васильевич
Фамилия
Хабаров
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Трицкаго в Волхонщине
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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