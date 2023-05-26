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Хрусталев Артемий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хрусталев Артемий Андреевич
Фамилия
Хрусталев
Имя
Артемий
Отчество
Андреевич
Занятие
отст. унтер. офицер.
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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