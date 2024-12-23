Филатов Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатов Сергей Петрович

Филатов Сергей Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Филатов Сергей Петрович
Фамилия
Филатов
Имя
Сергей
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Халдеева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.