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Соколов Илья Евдокимов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Илья Евдокимов
Фамилия
Соколов
Имя
Илья
Отчество
Евдокимов
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Топтыкова
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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