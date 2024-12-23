Сорокины Александр Михайловичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокины Александр Михайловичи

Сорокины Александр Михайловичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сорокины Александр Михайловичи
Фамилия
Сорокины
Имя
Александр
Отчество
Михайловичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Назарьева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.