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Русаков Евграф Денисович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Русаков Евграф Денисович
Фамилия
Русаков
Имя
Евграф
Отчество
Денисович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Завражья
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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