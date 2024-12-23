Ошеметков Кондратий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОшеметков Кондратий Васильевич

Ошеметков Кондратий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ошеметков Кондратий Васильевич
Фамилия
Ошеметков
Имя
Кондратий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Олебина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.