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Огурцов Иван Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Огурцов Иван Иванович
Фамилия
Огурцов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Поновки
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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