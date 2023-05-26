Мухарев Степан Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухарев Степан Алексеев.

Мухарев Степан Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мухарев Степан Алексеев.
Фамилия
Мухарев
Имя
Степан
Отчество
Алексеев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Бакланова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.