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Лебедев Иван Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лебедев Иван Сергеевич
Фамилия
Лебедев
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославль
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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