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Крупин Иван Николаев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Крупин Иван Николаев.
Фамилия
Крупин
Имя
Иван
Отчество
Николаев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Полянок
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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