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Звягин Емельян Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Звягин Емельян Алексеев.
Фамилия
Звягин
Имя
Емельян
Отчество
Алексеев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Олебина
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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