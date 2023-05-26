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Жаров Родион Тимофеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жаров Родион Тимофеевич
Фамилия
Жаров
Имя
Родион
Отчество
Тимофеевич
Занятие
московск. ремес.
Адрес
Московская губерния, Москва
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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