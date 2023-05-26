Ерышев Михаил Федоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрышев Михаил Федоров.

Ерышев Михаил Федоров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ерышев Михаил Федоров.
Фамилия
Ерышев
Имя
Михаил
Отчество
Федоров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Медникава
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.