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Елисеевы Иван Петровичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Елисеевы Иван Петровичи
Фамилия
Елисеевы
Имя
Иван
Отчество
Петровичи
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Новоселок
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

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