Данилов Лев Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Лев Яковлевич

Данилов Лев Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Данилов Лев Яковлевич
Фамилия
Данилов
Имя
Лев
Отчество
Яковлевич
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 3

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.