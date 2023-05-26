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Велтистов Александр Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Велтистов Александр Алексеевич
Фамилия
Велтистов
Имя
Александр
Отчество
Алексеевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Ильинскаго Урусовых
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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