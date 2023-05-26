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Бараев Василий Ивановичт

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бараев Василий Ивановичт
Фамилия
Бараев
Имя
Василий
Отчество
Ивановичт
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, дср Олебина
Ценз
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Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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