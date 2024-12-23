Бугров Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугров Павел Степанович

Бугров Павел Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бугров Павел Степанович
Фамилия
Бугров
Имя
Павел
Отчество
Степанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ильинская волость, Халдеева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№22] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.