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Шимараев Андрей Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шимараев Андрей Савельевич
Фамилия
Шимараев
Имя
Андрей
Отчество
Савельевич
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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