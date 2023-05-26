Шатсковы Николай Арсеньевичи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатсковы Николай Арсеньевичи

Шатсковы Николай Арсеньевичи

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шатсковы Николай Арсеньевичи
Фамилия
Шатсковы
Имя
Николай
Отчество
Арсеньевичи
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.