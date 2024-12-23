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Ухтомский Михаил Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ухтомский Михаил Гаврилович
Фамилия
Ухтомский
Имя
Михаил
Отчество
Гаврилович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость, Бурмасова
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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