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Сакин Михаил Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сакин Михаил Петрович
Фамилия
Сакин
Имя
Михаил
Отчество
Петрович
Сословие
купечество
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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