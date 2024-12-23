Кокушкин Иван Степанов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкин Иван Степанов.

Кокушкин Иван Степанов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кокушкин Иван Степанов.
Фамилия
Кокушкин
Имя
Иван
Отчество
Степанов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость, Слинькова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.