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Графенков Павел Филиппович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Графенков Павел Филиппович
Фамилия
Графенков
Имя
Павел
Отчество
Филиппович
Сословие
мещане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Еремеевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

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