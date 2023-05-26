Барышев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышев Иван Павлович

Барышев Иван Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барышев Иван Павлович
Фамилия
Барышев
Имя
Иван
Отчество
Павлович
Сословие
мещане
Адрес
Смалева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№21] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.