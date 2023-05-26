Швырев Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвырев Сергей Павлович

Швырев Сергей Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Швырев Сергей Павлович
Фамилия
Швырев
Имя
Сергей
Отчество
Павлович
Сословие
почетные граждане
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№20] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.