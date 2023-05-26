Хрусталев Александр Александров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрусталев Александр Александров.

Хрусталев Александр Александров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Хрусталев Александр Александров.
Фамилия
Хрусталев
Имя
Александр
Отчество
Александров.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость, Прусова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№20] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 2

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.